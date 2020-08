Donald Trump zegt dat hij vandaag TikTok gaat verbieden. Hij vindt het een Chinees bedrijf en wil China straffen voor het virus. Er zijn al langer zorgen over misbruik van gebruikersgegevens en censuur door de Chinese overheid via de muziekvideo-app. Eerder meldden Amerikaanse media dat ByteDance met Microsoft onderhandelt over de overname van TikTok.