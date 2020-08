De grote Corona-ontslaggolf is begonnen

De stroom is op gang gekomen, stelt het FD vast.

Een op de vier medewerkers van Booking.com verliest zijn baan, net als een groot deel van het personeel van Damen Shipyards en KLM. Het aantal aangekondigde reorganisaties groeit met de dag. Bedrijven als Sodexo, Maison van den Boer en de NS kondigden eerder al aan dat ze honderden of duizenden banen gaan schrappen, in een poging het hoofd boven water te houden in de coronacrisis.