3500 banen weg bij Mediamarkt

Het Duitse concern Ceconomy, moeder van de elektronicaketens Media Markt en Saturn, gaat drastisch bezuinigen. Daarbij zouden tot 3.500 voltijdse banen kunnen verdwijnen en zouden verlieslatende winkels worden gesloten, zo maakte Ceconomy woensdag bekend.

De keten is in meerdere landen actief. Of er Nederlandse filialen en banen sneuvelen is nog niet bekend.

Het concern gaat de organisatiestructuur in de verschillende landen uniform maken. Daarmee zou 100 miljoen per jaar kunnen worden bezuinigd.