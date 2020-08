Digitaal nu belangrijkste inkomstenbron voor New York Times

Het bedrijf achter The New York Times heeft voor het eerst in zijn 169-jarige geschiedenis meer verdiend aan digitale abonnementen aan gedrukte kranten. Dat meldde het mediabedrijf bij zijn kwartaalcijfers. Daarin wist de Amerikaanse krantenuitgever meer abonnees aan zich te binden, maar daalde de totale omzet door een fikse daling van de advertentie-inkomsten.

In het voorbije kwartaal verkocht The New York Times Company 669.000 nieuwe digitale abonnementen. Daarmee kwam het aantal puur digitale abonnementen uit op 5,7 miljoen, van de 6,5 miljoen betaalde abonnementen in totaal.

De aanwas van nieuwe abonnees kon niet voorkomen dat de opbrengsten ten opzichte van een jaar eerder met 7,5 procent daalden tot 403,8 miljoen dollar. Door de crisis letten grote bedrijven extra goed op de kosten, waarbij vaak als eerste wordt bespaard op advertenties. Dit leidde tot een daling van de advertentie-inkomsten van bijna 44 procent bij de bekende krant. De operationele winst viel met 28,8 miljoen euro bijna een kwart lager uit dan in het tweede kwartaal van 2019.