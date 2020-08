Trump verbiedt TikTok

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een presidentieel decreet ondertekend dat transacties met ByteDance, het Chinese bedrijf dat eigenaar is van de app TikTok, over 45 dagen verbiedt.

De app kan worden gebruikt voor desinformatiecampagnes die ten goede komen aan de Chinese Communistische Partij en de Verenigde Staten "moeten agressieve maatregelen nemen tegen de eigenaren van TikTok om onze nationale veiligheid te beschermen", zei Trump in het bevel.

De president accepteerde maandag de mogelijkheid dat een Amerikaanse groep het platform, waarmee gebruikers korte video's kunnen delen, zou kopen, Maar dat moet voor 15 september gebeuren. Microsoft is in onderhandeling met ByteDance over een overname.

Trump kondigde vorige week al aan TikTok te gaan verbieden. Hij vreest dat ByteDance via de populaire app informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid. Zelf heeft het bedrijf dat ontkend.

Niet alleen ByteDance wordt in de ban gedaan, de president heeft een soortgelijk decreet uitgevaardigd voor Tencent, eigenaar van de WeChat-app. Trump zegt dat die app "automatisch enorme hoeveelheden informatie van zijn gebruikers vastlegt." Hiermee dreigt volgens hem de Chinese Communistische Partij toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen.