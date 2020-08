Unilever heroverweegt ‘vertrek’ door wetsvoorstel GroenLinks

Het wetsvoorstel van GroenLinks, dat multinationals die uit Nederland willen vertrekken tot een vertrekbetaling wil verplichten, kost Unilever 11 miljard euro als het wordt aangenomen. Dat stelt de levensmiddelenfabrikant in documenten over het veranderen van de bedrijfsstructuur. Het bestuur heeft na juridisch advies besloten dat een vertrek uit Nederland indien de wet wordt aangenomen 'niet in het belang van Unilever, zijn aandeelhouders en andere belanghebbenden zou zijn'.

GroenLinks wil met de initiatiefwet, die met terugwerkende kracht moet gelden, voorkomen dat de Nederlandse staatskas miljoenen euro's misloopt door multinationals die vertrekken naar een land zonder dividendbelasting. Bedrijven moeten dan geld betalen aan de Belastingdienst ter compensatie van misgelopen belastinginkomsten. Het nettobedrag dat de Nederlandse regering afgelopen jaren ontving aan dividendbelasting komt neer op ongeveer 200 miljoen euro per jaar.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor Unilever als de initiatiefwet van GroenLinks wordt aangenomen, zegt het bedrijf. Het bestuur wil alleen doorgaan met het vertrek als 'dat nog steeds de beste optie is' voor alle betrokken partijen. Het bestuur houdt de ontwikkelingen rond de wet nauwgezet in de gaten. Wel heeft Unilever juridisch advies ingewonnen en de onderneming stelt dat de initiatiefwet in zijn huidige vorm strijdig is met de Europese wetgeving, het Brits-Nederlandse belastingverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Versimpeling

Unilever kondigde de versimpeling van de bedrijfsstructuur in juni aan. Nu bestaat Unilever nog uit een Brits en een Nederlands bedrijf, met elk hun eigen aandelen. Unilever verwacht in november op papier volledig Brits te worden. De onderneming wil wel zijn beursnotering in Amsterdam behouden en opgenomen blijven in de AEX-index. Van een eventueel fysiek vertrek is geen sprake.

Op 21 september wordt er gestemd in een buitengewone aandeelhoudersvergadering voor de Nederlandse 'nv', 12 oktober vergaderen de Britse aandeelhouders. In zogeheten Nederlandse nv-aandelen van Unilever kan waarschijnlijk op vrijdag 20 november voor het laatst worden gehandeld.

Twee jaar geleden probeerde Unilever de bedrijfsstructuur Nederlands te maken, maar dat stuitte op weerstand van Britse aandeelhouders. Die zouden meer belasting moeten gaan betalen over het uitgekeerde dividend.