Britse economie krimpt meer dan 20 procent door coronacrisis

De Britse economie is in het tweede kwartaal met meer dan 20 procent gekrompen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om de sterkste economische terugslag in een groot Europees land in de afgelopen periode. De economie van het Verenigd Koninkrijk kreeg zelfs een zwaardere dreun dan die van Spanje, dat een krimp van 18,5 procent doormaakte.

Dit is naar voren gekomen uit nieuwe cijfers van het Britse statistiekbureau. Volgens deskundigen lijkt Groot-Brittannië economisch een hoge prijs te betalen voor de trage instelling van lockdownmaatregelen in maart. Het land heeft ook het hoogste aantal doden door het coronavirus in Europa.