‘Hoe groter het bedrijf, hoe lager de energiebelasting’

De twaalf grootste industriebedrijven betalen veel minder energiebelasting dan het midden- en kleinbedrijf. Dat concludeert Milieudefensie na een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur).

Vorig jaar is in het klimaatakkoord afgesproken dat bedrijven een extra energiebelasting moeten betalen, waarmee een stimuleringsfonds wordt gevuld voor bedrijven die willen verduurzamen. Zo zouden de kosten van de energietransitie beter worden verdeeld tussen het bedrijfsleven en de huishoudens.

De echte grootverbruikers betalen echter veel minder dan kleinere bedrijven. “Dit is onbegrijpelijk. Zij betalen niet alleen minder energiebelasting, zij krijgen geld toe. Het wordt tijd dat zij echt hun eigen verduurzaming betalen”, zegt Freek Bersch van Milieudefensie tegen de NOS.

Volgens de milieu-organisatie wordt het fonds voor 80 procent gevuld door het midden- en kleinbedrijf. Grote bedrijven als Shell en Tata Steel betalen maar 20 procent. Dat, terwijl de twaalf grootste bedrijven goed zijn voor 65 procent van de totale CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie.

“De olieraffinaderij van Shell legt gemiddeld per ton broeikasgas 75 keer minder in dan onder meer fietsfabrikanten, machinebouwers en metaalbewerkers”, zegt Bersch. “Opvallend is dat zelfs ziekenhuizen en het onderwijs meer betalen voor de verduurzaming van Nederland.”