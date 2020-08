Krimp van 8,5 procent? “Catastrofaal wil ik het niet noemen”

Vanochtend maakte het CBS bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 8,5 procent is gekrompen. Hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, sprak vanochtend van een ‘catastrofale krimp’. Andere experts nuanceren die opmerking.

“Catastrofaal wil ik het niet noemen. Verder is het wel wat het CBS zegt: het is net iets minder dan andere landen maar alsnog een hele forse krimp”, zegt Coen Teulings, econoom en oud-directeur van het Centraal Planbureau, tegen de NOS. “Maar dat het voor een groot deel wordt veroorzaakt doordat huishoudens minder hebben uitgegeven, zou ik minder snel zeggen. Ze waren niet zozeer voorzichtig, maar konden simpelweg niet meer uitgeven doordat winkels en horeca lange tijd dicht waren. Het is een-op-een het gevolg van de lockdown.”

Econoom Sandra Phlippen (ABN Amro) beaamt: “Dit is een ongekende krimp, sterker dan tijdens het dieptepunt van de financiële crisis. Maar we moeten ons realiseren dat dit cijfers zijn over april, mei en juni: veel weken daarvan zat ons land in een volledige intelligente lockdown. Het zal niemand hebben verbaasd dat toen de economie stilstond, de economie enorm kromp. We moeten daar dus ook niet te dramatisch over doen.”

“Het is net of je het glas als halfvol of halfleeg wil zien”, zegt ING-econoom Marcel Klok. “De cijfers trekken inmiddels aan, alleen zijn de gevolgen van de eerste klap nog niet voorbij. De werkloosheid zal nog verder oplopen en wij verwachten dat het toppunt van het aantal faillissementen nog moet komen. Dat is een naar vooruitzicht. Uiteindelijk is het een forse krimp die veel mensen hun baan kost of anderszins raakt.”