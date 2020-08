Amsterdam krimpt

Amsterdam is haar aantrekkingskracht kwijt. Sinds de uitbraak van corona neemt het aantal inwoners af. Sinds 2008 kwamen er jaarlijks 10.000 bewoners bij in de hoofdstad. En dat waren vooral nieuwkomers. Sinds de coronacrisis krimp het aantal inwoners.

In maart, april en mei gingen er ruim duizend inwoners per maand af, in juni nog eens 600.

Het afnemen van het bevolkingsaantal komt vooral doordat de immigratie uit het buitenland stilligt. Internationals vinden hier geen werk meer. Bedrijven als Booking, die veel expats aannemen, ontslaan juist mensen. De stroom internationale studenten lijkt ook af te nemen, schrijft Het Parool.

Tegelijkertijd gaat de uittocht van grote groepen Amsterdammers onverminderd door. In de eerste zes maanden van dit jaar vertrokken alweer meer Amsterdammers naar een plek elders in het land dan in 2019. Vooral gezinnen verhuizen. Ze willen groter wonen of vinden Amsterdam te duur dan wel te druk.