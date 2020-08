Werkloosheid schiet omhoog

De werkloosheid is in juli fors opgelopen tot 4,5 procent van de beroepsbevolking. Sinds het begin van de coronacrisis zijn al 146.000 mensen hun baan kwijtgeraakt. Het brengt het totaal aantal werklozen op 419.000.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De werkloosheid nam in juli wel minder hard toe dan in de maand ervoor. In juni verloren 73.000 mensen hun baan, in juli waren dat er 18.000. Volgens het CBS geven de officiële cijfers een geflatteerd beeld van de stand van de arbeidsmarkt. Het aantal banen nam namelijk met meer dan 320.000 af.

De meeste mensen zijn dan ook bijzonder negatief gestemd over de werkgelegenheid. Bijna 90 procent verwacht dat de werkloosheid verder oploopt. Ook minister van Financiën Wopke Hoekstra waarschuwde al dat ‘we nog een lastige fase voor de boeg hebben’.