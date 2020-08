Huizenbezitter honderden euro’s extra kwijt aan taxatie

Als je je hypotheek wilt verhogen of oversluiten heb je een taxatierapport nodig. Nu is dat nog een goedkope computergestuurde waardering. Maar die wordt verboden, schrijft het FD.

Je moet voortaan een echt taxatie laten doend, met een echte waardebepaling. Dat kosten honderden euro’s.

Dat is het gevolg van een nieuwe leidraad van de Europese bankentoezichthouder. Nederland had die niet hoeven overnemen, maar volgens het FD gaat dat wel gebeuren en worden veranderingen aanbrengen in je hypotheek dus veel duurder.

De maatregel gaat media 2021 in.