Hoogleraar is hoopvol: “Kern van de economie wordt niet geraakt”

De coronacrisis heeft de economie harde klappen toegediend, maar in vergelijking met andere landen doen we het goed. “De kern van de economie wordt gelukkig niet geraakt,” zegt hoogleraar economie Peter Verhoef van de Rijksuniversiteit Groningen in Dagblad van het Noorden.

Consumentenvertrouwen

Er zijn drie oorzaken die voor een ‘unieke economische situatie’ zorgen. “Door de angst voor het virus is het consumentenvertrouwen lager. Mensen willen niet te veel op pad zijn. Dat is één aspect in deze crisis. Mensen lopen ook vooruit op het eventueel verliezen van hun baan en doen het daarom voorzichtig aan. Ze sparen meer. En een derde oorzaak is dat een deel van de bestedingen niet kúnnen. De horeca, vakanties, evenementen, er is veel niet mogelijk.’’

Zo’n unieke situatie maakt dat een standaard verklaring niet werkt, stelt de Groningse hoogleraar. Hij vindt het niet vreemd dat het consumentenvertrouwen laag blijft. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Zoiets kost nu eenmaal tijd. Ik ben het niet eens met collega-economen die stellen dat het consumentenvertrouwen zo laag blijft doordat er te weinig vertrouwen is in het overheidsbeleid.’’

Grote industrie

Verhoef prijst juist het beleid. “Veel steun aan bedrijven, zorgen dat de meeste mensen hun baan houden en niet alles dichtgooien. Daardoor is er in Nederland maar een daling van het bbp van 5 procent. Dat is veel beter dan in veel andere Europese landen.’’

Bovendien noemt hij het hoopgevend dat de kapitaalintensieve productiebedrijven veelal doordraaien. “De grote industrie, bedrijven met dure machines waarvoor hoge investeringen nodig zijn, maar ook digitale bedrijven en zelfs een deel van de horeca en detailhandel. De evenementenbranche, nachtclubs en kermissen liggen plat. Dat is heel vervelend, maar het is gelukkig niet de kern van de economie.’’

Het Centraal Planbureau (CPB) is overigens wat minder optimistisch gestemd. Het maakte vandaag bekend dat de Nederlandse economie blijvende schade oploopt, zelfs als er volgend jaar een vaccin is. Pas na vijf jaar zal de werkloosheid terug zijn op een normaal niveau. Daar staat tegenover dat het economisch herstel na de bankencrisis langer duurde, omdat er toen wél fundamenteel iets mis was met de economie. Ook kwam de werkloosheidspiek destijds later.