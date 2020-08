Dure notaris nergens voor nodig: voor 199 euro regel je testament via Kruidvat

Bijna iedereen die weleens bij een notaris is geweest zal zich afvragen waarom je zoveel moet betalen voor zoiets eenvoudigs. Dat hoeft dus ook niet meer. Vanaf 199 euro heb je een testament of samenlevingscontract bij drogisterijketen Kruidvat.

Via de webshop van Kruidvat kun je online het document aanmaken. Het concept wordt naar je mailbox verstuurd. Daarna kies je een notaris uit twaalf notariskantoren om de akte te laten passeren. Die neemt vervolgens contact op voor de ondertekening van het standaard document.

Kruidvat is niet de eerste die notariële documenten aanbiedt voor een lage prijs. Hema doet het al sinds 2013. Dat veroorzaakte toen veel commotie in notarisland met een gang naar de rechter als gevolg. De Hema-documenten zouden de wil van de partijen onvoldoende waarborgen en niet voldoen aan wet- en regelgeving. Maar tot in hoger beroep aan toe kreeg Hema gelijk: er was niets mis met de gang van zaken.

De lagere vergoeding voor de notaris was geen probleem oordeelde de rechter ook nog. Zoals dat vaker gaat in een vrije markt: als beide partijen het eens zijn over de prijs is er niets aan de hand. Wie zijn samenlevingscontract of wilsbeschikking via Kruidvat regelt bespaart al snel een paar honderd euro.