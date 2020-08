‘Zonder ingrijpen is de Hema in oktober failliet’

De Hema probeert onder een deel van de schuldenberg vandaan te komen. Die berg bedraagt 750 miljoen. Dat was al veel te veel, maar toen in maart in heel Europa winkels dicht moesten en klanten wegbleven koerste het bedrijf in sneltreinvaart af op de afgrond. Nerveuze leveranciers, een leeglopende kas en geen enkel zicht op vers kapitaal, schrijft het FD. Hema koerste dit voorjaar rap op de afgrond af. Zonder rigoureuze ingrepen zou het bedrijf in oktober over het randje zijn gekukeld.

Er is een sanering van de schulden in de maak die het bedrijf een goede kans op overleven biedt. Maar sommige schuldeisers kunnen daardoor fluiten naar hun geld. Vooral de houders van achtergestelde leningen zien niets terug van hun inleg. Een van hen vroeg daarom aan de rechter de schuldsanering te verbieden. Hij wil zijn geld.

De advocaten van de Hema schetsten vandaag bij de rechter dat er zonder sanering spoedig geen Hema meer zal zijn.

De rechter doet 7 september uitspraak