Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

Opinie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 19 augustus 2025 om 14:25

Met de verkiezingen in zicht proberen mensen als Geert Wilders en Wierd Duk de angst aan te wakkeren dat Nederland wordt overgenomen door de Islam.
Slaat die angst ergens op?
Het eerste wat opvalt, is dat het juist mensen die terugverlangen naar het verleden zijn die bang zijn. Misschien zijn ze vergeten dat tot 1940 een royale meerderheid van de inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden moslim was.
Ook na driehonderd jaar Nederlandse aanwezigheid in Indonesië was het niet gelukt de Indonesiërs christelijk te maken, hoezeer ontelbare missionarissen en zendelingen ook hun best hadden gedaan.
Maar die moslims van Indonesië tellen vermoedelijk niet mee voor Geert en Wierd: die hadden immers niks te zeggen.
Dus terug naar nu. Geert Wilders begon zijn carrière als partijleider met de aankondiging dat Nederland zou worden overgenomen door de islam als zijn PVV niet aan de macht zou komen. En volgens hem is de Islam verdorven en zou dat vreselijk zijn. Of dat vreselijk zou zijn laten we v oor zijn rekening. Maar is hij waar?
Toen hij begon, rekende naar schatting 5,5% van de Nederlandse bevolking zich tot de islam.
Daaraan is in meer dan 20 jaar niet erg veel veranderd. Volgens de laatste gegevens van het CBS ligt het aandeel moslims nu op 6 procent.


