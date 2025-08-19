Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

We denken veilig bovenaan de voedselketen te staan, maar Moeder Natuur blijft ons verrassen. Terwijl de wereld nog maar net bekomen is van COVID-19, waarschuwen wetenschappers nu voor een parasitaire worm die ons lichaam kan binnendringen, ernstige ziektes veroorzaakt en zelfs het risico op kanker verhoogt.

Het gaat om Schistosoma mansoni, een parasitaire platworm die je ook kan kennen als 'bloedbot'. Deze 17 millimeter lange worm dringt het menselijk lichaam binnen via besmet water – tijdens het zwemmen, kleren wassen of vissen. De horrorlarven leven in slakken die menselijke uitwerpselen hebben opgenomen en kruipen daarna rechtstreeks door de huid. Eenmaal binnen leggen ze duizenden eitjes die onze organen kunnen aantasten.

Horrorlarve

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat in 2021 ruim 251 miljoen mensen wereldwijd besmet zijn geraakt met schistosomiasis (bilharzia), zoals de ziekte officieel heet. De infectie kan leiden tot blindheid, onvruchtbaarheid, orgaanschade en in sommige gevallen zelfs tot blaaskanker.

Opmerkelijk is dat we vaak niets merken van de besmetting. Onderzoekers ontdekten dat de wormen de activiteit van het eiwit TRPV1+ in ons lichaam verminderen. Dat eiwit stuurt normaal pijnsignalen naar de hersenen. Hierdoor voelt de infectie pijnloos aan en kan ze ongemerkt voortwoekeren.

Op zoek naar nieuwe medicatie

Volgens onderzoeksleider De’Broski R. Herbert kan dit inzicht nieuwe medicijnen opleveren: “Als we de moleculen identificeren die parasitaire wormen gebruiken om TRPV1+ te blokkeren, kan dat een alternatief bieden voor opioïde pijnstillers. Diezelfde moleculen zouden ook ontwikkeld kunnen worden tot behandelingen die de ernst van ziektes verminderen bij patiënten met pijnlijke ontstekingsaandoeningen.”

Oprukkend naar Europa

Waar de ziekte vroeger vooral in Afrika en Zuid-Amerika voorkwam, wordt de bloedbot inmiddels ook in Zuid-Europa gesignaleerd. Volgens Bonnie Webster van het Natural History Museum gebeurt dat doordat reizigers de worm meebrengen: “Zodra één slak besmet is, kan die een hele populatie besmetten en uiteindelijk ook een hele groep mensen.”