Steeds meer bedrijven willen van kantoorruimte af: “We ontmoeten elkaar op de camping”

Twee derde van de grote bedrijven verwacht al op korte termijn het aantal vierkante meters kantoorruimte blijvend terug te schroeven, blijkt uit onderzoek van KPMG. Het thuiswerken bevalt zowel werkgever als werknemer kennelijk goed.

Het scheelt aanzienlijk in de kosten, zegt oprichter van camperdeelplatform Gaboony, Mark de Vos. Hij zegde zijn kantoor van 400 vierkante meter in Utrecht op. “Thuiswerken is ons zo goed bevallen, dat het volstrekt zinloos was dat pand nog langer te behouden,” zegt hij tegen RTL Nieuws.

Terwijl het bedrijf groeit door de toegenomen interesse in kampeervakanties, slinkt de kantoorruimte dus. “Medewerkers moesten even aan het idee wennen om ook na corona niet meer naar kantoor terug te keren, maar inmiddels zien we alleen maar voordelen van deze stap”, aldus De Vos. “Het geld dat nu vrijkomt maakt dat we nog sneller kunnen groeien.”

Elk kwartaal komt het team een paar dagen bij elkaar op een camping. “Dat is de kans om nieuwe medewerkers te leren kennen, te brainstormen, maar vooral om het praatje van voorheen bij de koffieautomaat, eindelijk weer eens te voeren.”

Maar daarna gaat iedereen weer terug naar het thuiskantoor. Niet meer dagelijks in de file, eigen koffie, lunch en tijd voor een wasje tussendoor. Veel mensen vinden het prima.