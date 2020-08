Maakt thuiswerken gelukkiger? Dat ligt eraan

Veel mensen werken nog steeds noodgedwongen thuis. Een deel bevalt dat uitstekend, een deel mist de reuring van kantoor. Of je gelukkiger wordt van thuiswerken, verschilt dus per persoon: je hebt meer autonomie, maar minder sociaal contact. Het is maar net wat je belangrijker vindt.

Autonomie

Uit de Corona Monitor van de Monitor Groep, een onderzoek onder 3.000 werknemers bij 35 organisaties, blijkt dat slechts 13 procent liever terug wil naar kantoor, 57 procent bevalt het thuiswerken prima, de rest is neutraal. Iets meer dan 40 procent ziet meer voordelen dan nadelen aan thuiswerken, 21 procent ziet dat precies andersom. “Veel mensen vinden de autonomie prettig’’, zegt Arie Pieter Veldhoen, onderzoeker bij de Monitor Groep, in het AD.

“Ons werkplezier is grotendeels van drie factoren afhankelijk: het gevoel van autonomie, verbinding met anderen en een gevoel van competentie en groei’’, vult organisatiepsycholoog Erwin Klappe aan. De samensteller van het Handboek Werkgeluk legt uit: “Het gevoel van autonomie stijgt op dit moment. Thuiswerkers hebben meer ruimte om zelf hun dagindeling te bepalen.’’

De verbinding met anderen is echter minder geworden en ook de groeimogelijkheden zijn beperkt. “Ieder mens heeft behoefte aan een gevoel van positieve verbinding met anderen. Mensen ontwikkelen een soort ‘Zoom-moeheid’. Er lijkt een verband te zijn tussen videobellen en uitputting,’’ aldus Klappe. Er gaan nu ook veel cursussen en trainingen niet door, waardoor de groeimogelijkheden stagneren, maar dat staat in principe los van het thuiswerken. Na corona kan dat weer worden opgepakt.

File

Wat ook meespeelt bij het wel of niet gelukkig worden van thuiswerken is je behoefte aan contact. De een werkt liever een hele dag ongestoord door, terwijl de ander juist meer bereikt door de kletspraatjes tussendoor. Ook zijn er praktische factoren: kon je altijd op de fiets naar je werk of stond je een uur in de file. In dat laatste geval zullen de voordelen van thuiswerken ook sneller zwaarder wegen. De aard van het werk speelt eveneens een rol. Heb je een solistische baan waarvoor weinig overleg nodig is dan werk je gemakkelijker thuis dan wanneer je de hele dag op Zoom moet vergaderen.

Veel werkgevers zijn in elk geval om: de verwachting is dat veel kantoren verdwijnen. Het kantoor zou meer een ontmoetingsplaats moeten worden dan een werkplek. Van de andere kant zal een aardig deel van de werknemers na corona gewoon terugkeren naar de vertrouwde werksituatie. Maar het lijkt toch winst dat werknemers meer de keus hebben.