Wintersporters gaan gewoon skiën

De ellende begon in maart toe wintersporters Het Virus uit Oostenrijk en Italië mee terugnamen. Maar dat heeft de skiërs niet ontmoedigd: ze willen gewoon weer te gaan. Veruit de meeste wintersporters willen ondanks corona gewoon op vakantie naar de sneeuw, volgens De Telegraaf. Als ze al afhaken, is dat vaak niet uit virusangst, maar vanwege onzekerheid over het terugstorten van de reissom. Van de vaste groep ski- en snowboardliefhebbers heeft een kleine helft (44 procent) de sneeuwvakantie voor komende winter al geboekt.

De andere helft is van plan te gaan, maar wil eerst zeker weten dat ze hun geld terugkrijgen als het virus toeslaat of gaan zo slaat mogelijk boeken. Dit betekent dat er een run op lastminutereizen zal ontstaan.