De Chinese toeristenbranche floreert, omdat 1,4 miljard mensen nergens anders heen kunnen

In China is bijna overal het normale leven al maanden hervat. De overheid roeide het virus uit op een manier die alleen in een politiestaat mogelijk is. Maar het werkte wel.

Binnenlandse vluchten zijn terug op het niveau van 2019. De lockdown is allang verdwenen en mensen willen graag reizen.

Chinezen mogen naar het buitenland, maar iedereen die terugkeert gaat verplicht in centraal geregelde (en bewaakte) quarantaine. Niet veel Chinezen hebben dat over voor de Eiffeltoren of een boottochtje in Giethoorn.

Het is daardoor in de toeristische streken en bij bijzondere plaatsen bijzonder druk. Met bijna uitsluitend Chinezen.