Dit is dé kleur voor je interieur in 2021

Heb je net een zwarte keuken aangeschaft, omdat dat hip was, van je appartementje een urban jungle gemaakt en verder alles keurig wit geschilderd, verandert de mode weer. We gaan terug naar een lichtere variant van het jaren tachtig-bruin, oftewel Brave Ground, dat klinkt wat mooier.

Het is ook niet helemaal het tegeltjesbruin dat je van vroeger kent, maar een meer aardse tint, die je huis een natuurlijke uitstraling geeft. Het zachte bruin is knus en warm, het tegenovergestelde van industrieel zou je kunnen zeggen. En het mooie: het past bij bijna iedere kleur.

Dus heb je je huis net in Tranquil Dawn geschilderd, de lichtgroene trendkleur van vorig jaar, dan hoef je niet alles over te verven, maar kun je het juist mooi combineren. ‘Brave Ground laat alle kleuren in je huis stralen’, aldus verffabrikant Flexa die de trendkleuren jaarlijks uitkiest.