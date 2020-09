Bij deze snelheid kan een flitspaal je niet meer flitsen

Het is een stuk eenvoudiger om je gewoon aan de maximumsnelheid te houden, maar er is nog een andere manier om verkeersboetes te ontlopen: zo hard rijden dat de flitspaal je niet meer opmerkt. Hoe hard je dan wel niet moet gaan? Minimaal 250 kilometer per uur.

Top Gear vroeg het na bij flitspalenmaker Gatso. Technisch gezien kunnen de flitsers een auto waarnemen tot een snelheid van 500 kilometer per uur. Maar in de praktijk lukt dat meestal niet, laat een woordvoerder weten.

Er zijn bovendien verschillende typen flitsapparaten. Vrijwel allemaal kunnen ze auto’s die minimaal 250 kilometer per uur rijden nog flitsen. Sommigen leggen ook een snelheid van 350 kilometer per uur genadeloos vast.

In theorie kun je dus een bekeuring ontlopen als je een auto hebt, die heel hard kan, maar natuurlijk is zo hard rijden levensgevaarlijk voor jezelf en anderen. Word je toch gepakt, dan krijg je hopelijk nooit meer je rijbewijs terug.