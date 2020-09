32 grootste multinationals maken in 2020 109 miljard dollar extra winst

Tweeëndertig van ’s wereld grootste multinationals zullen naar verwachting hun winst in 2020 met 109 miljard dollar (92 miljard euro) zien stijgen vergeleken met vorige jaren. Dat zegt Oxfam in een nieuw rapport, ‘Power, Profits and the Pandemic’. “Het coronavirus is zeker niet de grote gelijkmaker geweest en de crisis maakt des te duidelijker dat het huidige economische systeem de winst van een kleine elite boven alles en iedereen stelt”.

Van de crisis maken 32 van de grootste bedrijven ter wereld gebruik om nog meer winst te maken, stelt Oxfam. Het gaat om de techreuzen Google, Apple, Facebook en Amazon, maar ook om farmabedrijven als Johnson & Johnson, Roche en Merck en voedings- en drankbedrijven als Walmart en Nestlé.

“In tegenstelling tot de financiële crisis, die ook de grootste bedrijven trof, lijkt de coronacrisis een zorgwekkende economische trend – namelijk de concentratie van economische macht in de handen van een paar, steeds groter wordende bedrijven – te versnellen. Dit ondermijnt het gelijke speelveld tussen bedrijven onderling en zal de bestaande ongelijkheden nog vergroten”, zegt Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ongelijkheid bij Oxfam in de Belgische media.