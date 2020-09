8.000 Jumbo Jets voor verspreiding vaccin: logistieke operatie van de eeuw

Zorgen dat de hele wereld een coronavaccin krijgt: het is misschien wel de grootste logistieke operatie ooit. Het equivalent van 8.000 Jumbo Jets is nodig om het vaccin bij mensen in alle uithoeken van de aardbol te brengen.

De International Air Transport Association (IATA) werkt nu al samen met luchtvaartmaatschappijen, vliegvelden en farmaceuten aan een vliegplan om alle vaccins zo snel mogelijk op de juiste plaats te krijgen. “Het veilig afleveren van het coronavaccin wordt de missie van de eeuw voor de wereldwijde vrachtvliegindustrie. Maar dat lukt niet zonder nauwkeurige planning,” zegt baas van IATA, Alexandre de Juniac.

Het transport vraagt om ‘militaire precisie’. Het vaccin moet koud bewaard worden. Niet alle vliegtuigen zijn geschikt om de injecties tussen de 2 en 8 graden te bewaren. Dus zijn er wellicht speciale faciliteiten aan boord nodig, maar ook geschikte distributiecentra waar de vaccins worden opgeslagen. Sommige delen van de wereld zijn bovendien lastig te bereiken.

Verder is het oppassen voor kwaadwillenden. “De vaccins worden hele waardevolle bezittingen. Er moeten dus ook maatregelen worden genomen om er zeker van te zijn dat er niets gestolen wordt,” aldus IATA.