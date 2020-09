KLM voor de rechter vanwege staatssteun

Greenpeace stapt naar de rechter, omdat er aan de staatssteun voor KLM helemaal geen klimaatvoorwaarden zijn verbonden. De milieuorganisatie wil dat de miljardensteun weer wordt ingetrokken.

KLM heeft 3,4 miljard euro staatssteun gekregen. Daarvan is 1 miljard een directe lening van de staat en 2,4 miljard komt van de banken, maar daarvoor staat de Nederlandse overheid garant.

“Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis en dat is in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor zijn burgers, zoals de Hoge Raad die eerder ook in het Urgenda-vonnis heeft bekrachtigd”, schrijft Greenpeace.

Hoewel de zaak anders is dan die van Urgenda, denkt Greenpeace toch kans te maken. “Met extra geld houd je het in stand en neem je de verantwoordelijkheid voor de vervuiling op je,” klinkt het.

In ruil voor de staatssteun heeft KLM overigens wel beloofd dat het de CO2-uitstoot per passagierskilometer met 50 procent terugdringt tegen 2030. Maar Greenpeace wil harde afspraken.