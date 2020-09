Plan miljardair geslaagd: hij zal sterven zonder een cent

Meer dan 7,5 miljard euro heeft miljardair Chuck Feeney aan goede doelen geschonken. Zelf kon de 89-jarige filantroop niet genieten van zijn fortuin dus besloot hij in enkele decennia tijd alles weg te geven.

De hoogbejaarde Amerikaan werd steenrijk nadat hij de aandelen van zijn bedrijf Duty Free Shoppers verkocht. Er zijn wereldwijd ruim 400 vestigingen van de bekende vliegveldwinkels. Omdat de sober levende rijkaard niets met geld had, gaf hij alles aan mensen die het beter konden gebruiken.

“We hebben veel geleerd. Achteraf gezien zouden we sommige dingen anders doen, maar ik ben tevreden. Ik ben erg blij dat dit gelukt is terwijl ik nog leef”, vertelde Feeney aan Forbes. Hij heeft The Atlantic Philanthropies, waar op het hoogtepunt 300 mensen werkten, opgeheven. Via de organisatie gaf hij anoniem miljarden aan doelen zoals de vredesonderhandelingen in Noord-Ierland en de modernisering van de Vietnamese gezondheidszorg. “Ik kan ‘geven tijdens het leven’ alleen maar aanraden”, zegt Feeney.

De voormalige miljardair leeft, in een klein appartement, vliegt economy class en draagt zijn documenten in een papieren tas. Helemaal blut is hij overigens niet. Feeney houdt nog twee miljoen voor pensioen achter de hand. Hij is een inspiratie voor rijken als Bill Gates en Warren Buffet. “Hij is een groot voorbeeld,” reageert Buffet. “Wat hij doet in zijn leven, krijg ik vermoedelijk pas twaalf jaar na mijn dood voor elkaar.”