Hardleers Shell gaat olieboren in kwetsbaar poolgebied Alaska

Shell wil weer naar olie en gas gaan zoeken in het pool gebied ten noorden van Alaska, onthult het FD. De plannen zijn opvallend, omdat Shell in september 2015 na jaren exploratie en productie nog besloot te stoppen met olieboringen in het Noordpoolgebied bij Alaska. Het bedrijf vond de opbrengsten te laag. Shell spreekt steeds vaker over duurzaamheid en milieu, maar is toch gewoon een bedrijf dat olie willen opboren en verkopen.

Toen Shell vijf jaar geleden stopte leidde dat tot grote opluchting bij milieuorganisaties, die jarenlang fel hadden geprotesteerd tegen Shells activiteiten in het noordpoolgebied. Het vertrek van Shell leidde ook tot een miljardenlast. In totaal had het oliebedrijf $7 miljard geïnvesteerd in de proefboringen. Shell gaf toen aan de boringen niet te hervatten.