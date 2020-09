Hoekstra: zorgen over uitblijven akkoord bij KLM

Het baart minister Wopke Hoekstra (Financiën) zorgen dat een akkoord over een herstructureringsplan bij KLM nog altijd op zich laat wachten. De gesprekken daarover met de vakbonden zijn nog altijd niet afgerond, terwijl het plan donderdag moet worden ingeleverd.

"De gesprekken hebben zich inmiddels bijna tot aan de deadline uitgestrekt", zegt Hoekstra. "Ik heb daar wel zorgen over, kijkend naar wat er het afgelopen halfjaar wel en niet is gebeurd." Hij wijst erop dat KLM zelf om extra coronasteun heeft gevraagd, bovenop de loonkostenregeling waarvan de luchtvaartmaatschappij al veruit de grootste gebruiker was.

Aan de noodkredieten en garantstellingen ter waarde van 3,4 miljard euro die eind juni werden toegezegd, zijn voorwaarden verbonden. De kosten moeten flink omlaag om ervoor te zorgen dat KLM ook op de langere termijn de concurrentie aankan. Voor 1 oktober moet daarvoor een "overtuigend plan" zijn ingediend.

Kiezen of delen

Dat plan moet ook op de langere termijn resultaat opleveren. Hoekstra wijst erop dat het kostenniveau bij KLM en zusterbedrijf Air France toch al hoger was dan gemiddeld in Europa. "Andere maatschappijen doen al forse stappen, alleen daarom is er een hoop huiswerk te doen. Bovendien is er echt nog geen sterk herstel voor de luchtvaart in zicht."

Een akkoord met de vakbonden is "ontzettend belangrijk voor het voortbestaan van de onderneming", zegt Hoekstra. KLM is volgens hem in een fase van "kiezen of delen" beland. "De keuze die voorligt is óf loonoffers, óf massale ontslagen, óf toch faillissement. Dat is geen prettige boodschap maar wel de realiteit."

Hoekstra houdt er nog altijd rekening mee dat moederbedrijf Air France-KLM binnenkort bij de aandeelhouders moet vragen om extra kapitaal. Het is "bepaald geen gegeven" dat de Nederlandse staat met zijn belang van 14 procent dan meedoet. "We zullen er vanzelfsprekend naar kijken", zegt hij. Maar dat hangt ook af van hoe het bedrijf er dan voorstaat.