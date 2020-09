Shell gaat duizenden ontslaan

Shell kondigt woensdag een grote reorganisatie aan waarbij duizenden banen verloren gaan, schrijft het FD

De reorganisatie treft naar verluidt ook de toplagen van het management. Of de positie van Shell-ceo Ben van Beurden ter discussie staat, is niet duidelijk. In mei opperde een van de grootste aandeelhouders dat Shell moest gaan nadenken over de opvolging van Van Beurden, daags nadat het olie- en gasbedrijf voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend had verlaagd. De 62-jarige Van Beurden is sinds januari 2014 ceo.

De herstructurering is nodig om de kosten te verlagen nu de olieprijs sterk is gedaald en de vooruitzichten zijn verslechterd. Een afboeking van ruim $20 mrd vanwege sterk in waarde gedaalde olie- en gasbezittingen leidde zelfs tot een recordnettoverlies van $18 mrd in het tweede kwartaal.

Shell werkt ook aan een nieuwe strategie. Die wordt begin volgend jaar uit de doeken gedaan.