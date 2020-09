46 miljoen (!) banen op de tocht door instorten vliegindustrie

Veel vliegtuigen staan al maanden aan de grond. Trans-Atlantisch gebeurt er nauwelijks wat in de lucht, maar ook binnen Europa is het aantal vluchten gedecimeerd. En het herstel van de vliegindustrie gaat jaren duren, verwachten experts. Het is de reden dat wereldwijd 46 miljoen mensen hun baan dreigen te verliezen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Air Transport Action Group (ATAG), een coalitie van vliegorganisaties, die in Genève is gevestigd. Meer dan de helft van de 88 miljoen banen in en rond de sector kan (tijdelijk) verloren gaan als gevolg van de coronapandemie. Volgens deskundigen zal de vliegindustrie pas in 2024 weer op het niveau van 2019 zitten. Alleen al 4,8 miljoen banen verdwijnen bij luchtvaartmaatschappijen, op vliegvelden en bij vliegtuigfabrikanten. Dat is een reductie van 43 procent, staat in het rapport dat is gebaseerd op een analyse van Oxford University.

Nog eens 26 miljoen arbeidsplaatsen gaan verloren in het vlieggerelateerd toerisme en 15 miljoen banen staan op de tocht bij bedrijven die goederen en diensten leveren aan de luchtvaartsector. De economische activiteit die voortkomt uit de vliegindustrie krimpt met 52 procent. Dat is een verlies van 1,8 biljoen dollar aan wereldwijd bbp.

“De pandemie heeft jarenlang verstrekkende gevolgen voor de industrie,” klinkt het in het rapport. “In het verleden zijn er meermaals dingen gebeurd waardoor het aantal passagiers sterk afnam, maar nog nooit is er een complete shutdown geweest van het hele wereldwijde systeem.” Naar verwachting is het aantal passagiers in 2020 meer dan gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder.

De eerste massa-ontslagen zijn al aangekondigd. Lufthansa, British Airways, Ryanair, Air France-KLM en Scandinavian Airlines lieten al weten dat er bij elkaar 50.000 banen dreigen te verdwijnen.