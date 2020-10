Plantaardige ‘yoghurt’ mag geen yoghurt heten en is omgedoopt tot ‘yog’ en ‘yochurt’

Steeds meer mensen willen ook geen zuivel meer van dieren. Dus is plataardige kaas, melk em yoghurt in opkomst, nu ook – wat later dan in veel andere landen – in Nederland.

Maar de zuivelsector verzet zich (uiteraard). Zoals eerst de vleessector probeerde om het diervrij-vlees zo lastig mogelijk te maken, volgt nu de zuivelsector in de strijd tegen de toekomst. De zuivelindustrie wil niet dat plantaardige producten van soja-, kokos- of amandelmelk de naam yoghurt krijgen. Producent Abbot Kinney’s heeft zijn product daarom omgedoopt tot ‘yog’, dus zonder ‘hurt’, dat in het Engels pijn betekent.

Albert Heijn noemt zijn yoghurt op plantaardige basis ‘yochurt’. De supermarkt heeft ook ‘kwarq’ in de aanbieding.