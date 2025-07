Dit is waarom vliegtuigturbulentie steeds vaker voorkomt en gevaarlijker is

Andrew Davies dacht dat hij een doodgewone trip naar Nieuw-Zeeland maakte voor zijn werk. Zijn vlucht verliep rustig tot hij het luchtruim boven Myanmar betrad. In een flits veranderde de cabine in een chaos. “Alsof ik in een achtbaan zat”, zegt hij tegen BBC News.

Zijn iPad sloeg hem in het gezicht, hete koffie vloog door de lucht, mensen gilden. Eén passagier overleed, tientallen raakten gewond. Dodelijke ongelukken door turbulentie zijn zeldzaam; sinds 1981 zijn er wereldwijd slechts enkele geregistreerd. Maar verwondingen komen wel vaak voor. Alleen al in de VS raakten sinds 2009 meer dan 200 mensen ernstig gewond, vooral cabinepersoneel dat niet vastgemaakt zat.

Klimaat maakt het erger

Door klimaatverandering worden temperatuurverschillen in de atmosfeer groter en daardoor nemen gevaarlijke jetstreams toe in aantal en kracht. Atmosferisch wetenschapper Paul Williams waarschuwt: “We kunnen een verdubbeling of verdrievoudiging van zware turbulentie verwachten.” Vooral boven de Noord-Atlantische route gaat het hard. Daar is het aantal incidenten al met 55 procent toegenomen.

Voor luchtvaartmaatschappijen loopt de schade flink op: reparaties, vertragingen, omvliegen en brandstofverbruik kosten miljoenen euro's. Eurocontrol meldt dat slecht weer in 2019 zorgde voor een miljoen extra gevlogen kilometers en 19.000 ton extra CO₂-uitstoot.

Hoe de luchtvaart zich wapent

Nieuwe technologie steekt de helpende hand toe. Betere weersvoorspellingen, aanpassingen in de vluchtplanning en zelfs AI die vleugels in real time laat reageren op luchtstromen. Toch is er één advies die boven alles geldt: zorg dat je goed vastgegespt zit in je vliegtuigstoel. Zoals Andrew zegt: “Mijn gordel gaat meteen vast. En ik blijf zitten tot we veilig landen.”

Turbulentie wordt niet alleen vervelender, maar ook gevaarlijker en duurder. Wie angstig is om te vliegen, krijgt er een reden bij om veilig met de voetjes aan de grond te blijven.