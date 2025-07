Welke app haalt het beste uit je foto’s? Dit is de 2025 topselectie

Welke foto-app is in 2025 het beste voor bewerking en creativiteit? Een experttest van de Suddeutsche Zeitung zet de voor- en nadelen voor je op een rij.

In een tijd waar vrijwel iedere vakantieherinnering, lunch of selfie via een foto-app de wereld in gaat, rijst de vraag: welke app haalt nu écht het beste uit je mobiele foto’s? Het aanbod is enorm, variërend van eenvoudige filters tot geavanceerde retouche en AI-features. Fotograaf en content creator Anna Heupel testte voor het SZ-Magazin zeven populaire apps . Zo maakt ze duidelijk waar de krachten en valkuilen liggen voor beginners en gevorderden.