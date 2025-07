Zo koel je een drankje razendsnel in de vriezer (zonder dat je fles ontploft)

Zin in een ijskoud drankje, maar geen geduld om te wachten? Met een simpel keukentrucje heb je binnen twintig minuten een steenkoud flesje bier of wijn in handen.

Wikkel de fles in een vel keukenpapier, maak het goed nat en leg het druipende geheel in de vriezer. Dankzij een fascinerend natuurkundig effect koelt je drankje razendsnel af. Maar let op: vergeet je fles niet, want als je ’m te lang laat liggen, loop je het risico dat hij barst.

Waarom werkt het?

Het natte papier zorgt ervoor dat er water verdampt; zelfs in de vriezer. Voor die verdamping is warmte nodig, en die warmte wordt onttrokken aan de fles en de vloeistof erin. Het gevolg is dat je drankje veel sneller afkoelt dan wanneer je het 'gewoon' in de vriezer legt.

Handig voor last-minute borrels of onverwacht bezoek. Maar zet wel een timer, anders eindig je met een vriezer vol glasscherven.

Kijk hieronder hoe Tomas Breemen van het populaire Instagram-account Handige Tips uit de doeken doet hoe deze dorstige lifehack in zijn werk gaat: