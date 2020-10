IMF: vooruitzichten wereldeconomie iets minder somber

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn iets minder somber dan begin van de zomer. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd in een speech. Volgens haar ging het in het tweede en derde kwartaal mondiaal economisch gezien iets beter dan voorzien, waardoor nu een kleine opwaartse bijstelling van de prognose voor de wereldeconomie mogelijk is.

Eind juni voorzag het fonds voor dit jaar nog een klap van 4,9 procent voor de mondiale economie, gevolgd door een heropleving van 5,4 procent in 2021. Hoe de nieuwe ramingen precies uitpakken, maakt het IMF volgende week bekend. Georgieva lichtte in haar speech slechts een tipje van de sluier op. Wel geeft ze aan dat het IMF voor volgend jaar nog steeds uitgaat van een "gedeeltelijk en ongelijkmatig herstel".

Georgieva benadrukt dat de coronasteun van overheden verspreid over de wereld en ingrepen door centrale banken de afgelopen maanden erg geholpen hebben. Volgens haar is er mondiaal voor ongeveer 12 biljoen euro aan steun verleend aan huishoudens en bedrijven. Maar sommige landen waren in staat meer te doen dan anderen, moet ze erkennen.

Schade voorkomen

"Voor veel geavanceerde economieën, waaronder de Verenigde Staten en de eurozone, blijft de neergang buitengewoon pijnlijk, maar minder ernstig dan verwacht. China maakt een sneller dan verwacht herstel door", geeft ze aan. "Anderen hebben nog steeds veel pijn, en sommige van onze herzieningen hebben een keerzijde. Opkomende markten en landen met lage inkomens en fragiele staten blijven in een precaire situatie verkeren."

Volgens de IMF-topvrouw is het zaak dat overheden blijvende schade van de crisis zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Ze waarschuwt voor "het risico van ernstige economische littekens als gevolg van banenverlies, faillissementen en de verstoring van het onderwijs". Daarom is het bijvoorbeeld zaak dat landen niet te snel zijn met het terugschroeven van de coronasteun. Er is nog een lange weg te gaan, aldus Georgieva. In armere landen is het volgens haar daarnaast belangrijk om ook de oplopende schuld niet uit het oog te verliezen.