In deze steden is kans op een huizenbubbel het grootst

Er kan een reusachtige coronacrisis woeden op de wereld, de Nederlandse huizenprijzen deert het niets. Volgens de meeste banken zal ook in 2021 de gemiddelde verkoopprijs van een woning niet dalen. Niet gek dus, dat Amsterdam hoog scoort op een lijstje met steden waar de kans op een huizenbubbel het grootst is.

Maar onze hoofdstad staat niet eens bovenaan in het onderzoek van investeringsbank UBS. Van de 25 onderzochte steden bevinden zich er volgens UBS 7 in de risicozone voor een huizenbubbel. Twee Duitse steden, München en Frankfurt staan bovenaan. Daar stegen de huizenprijzen het afgelopen jaar met meer dan 5 procent. Amsterdam vinden we terug op de zesde plaats, net voor Zürich.