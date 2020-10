Werkloosheid stijgt niet, hij daalt

De werkloosheid in Nederland is vorige maand onverwacht afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In totaal was 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de maanden juni tot en met augustus nam de werkloosheid nog toe. In die laatste zomermaand piekte het cijfer op 4,6 procent. Economen hadden op een verdere stijging naar 4,8 procent.

Overigens gaat de nieuwe lockdown vermoedelijk ten koste van veel banen, vooral in de horeca en cultuur