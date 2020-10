Tienduizenden elektrische auto’s teruggeroepen vanwege brandgevaar

Tienduizenden elektrische auto’s en hybrides zijn teruggeroepen vanwege brandgevaar. De accu kan tijdens het opladen of rijden spontaan in brand vliegen, waarschuwen fabrikanten BMW, Hyundai en Ford.

De brandweer adviseerde eerder al om elektrische auto’s niet in een parkeergarage op te laden vanwege het grote vuur dat kan ontstaan als de accu vlam vat. Ook circuleren er al langer filmpjes van Tesla’s die plots ontbranden.

De afgelopen weken riepen BMW en Ford hun plug-in hybrides terug. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk, net als wanneer het euvel is verholpen. Hyundai riep alleen al in Nederland 8000 elektrische auto’s terug naar de garage. Van het model Kona zouden er wereldwijd 16 in brand zijn gevlogen het afgelopen jaar. Met de hybride Ford Kuga waren er al 7 brandincidenten in Europa.