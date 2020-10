‘Hervatten Brexit-onderhandeling zinloos zonder toegeven door EU’

Het Verenigd Koninkrijk blijft erbij dat er geen basis is om verder te praten over een Brexit-deal, zonder een wezenlijke verandering in de houding van de Europese Unie, dat heeft premier Boris Johnson via een woordvoerder laten weten. Daarmee reageerde de Britse regering op een uitgestoken hand van de EU om verder te praten over de juridische teksten voor de Brexit-deal. Maar het Verenigd Koninkrijk wil dat pas als de EU ook beweegt om tot een overeenkomst te komen, "als twee gelijken".

Hoofdonderhandelaar van de EU Michel Barnier zei na een gesprek met zijn Britse tegenhanger David Frost bereid te zijn om verder te onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk over een handelsakkoord. Maar Londen vindt dat onderhandelingen "geen zin" hebben als de EU haar standpunten niet aanpast. Het hele weekend beschuldigden beide partijen elkaar al van een gebrek aan beweging.

De Britse minister Michael Gove, sleutelfiguur in het brexitbeleid, maakte de situatie nog verwarrender toen hij maandag aan het einde van de middag plotseling veranderde van standpunt. Hij vertelde dat David Frost en Michel Barnier toch besloten hebben om ervoor te gaan, ook al staan ze nog ver van elkaar op sommige essentiële punten. Gove: "Er is een constructieve stap gezet door de EU en ik wil liever optimistisch naar de toekomst kijken dan angstig naar het verleden."

Contrast

Goves plotselinge optimistische toon is in sterk contrast met zijn toon van twintig minuten daarvoor toen hij nog een ‘wezenlijke verandering’ in de houding van de EU wilde zien, om überhaupt nog in gesprek te gaan. De boodschap van Downing Street deed de positievere toon van Gove echter snel weer teniet.

Met nog maar twee maanden te gaan voordat de overgangsfase na de brexit afloopt, willen beide partijen proberen een aantal punten binnen te slepen waarop de onderhandelingen tot nu toe vastliepen. Daarbij roepen ze allebei de ander op om een eerste stap te maken.

De Britten verlieten eind januari de Europese Unie. In de overgangsfase tot eind dit jaar blijven ze de regels van de douane-unie en de eenheidsmarkt volgen. Zonder handelsakkoord zal begin volgend jaar een harde brexit plaatsvinden, met douanetarieven en andere bijkomende handelsbarrières.