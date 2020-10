Economie NL minder hard geraakt, zelfs dan Duitsland

Het kabinet doet wel iets goed in deze crisis. Mede dankzij alle steunmaatregelen is de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van dit jaar minder hard geraakt door de coronacrisis dan het merendeel van de andere EU-landen. Zelfs vergeleken met Duitsland komt Nederland er nog genadig vanaf.

In het tweede kwartaal kromp de economie van Nederland met 8,5 procent vergeleken met het eerste kwartaal. Dit was de grootste krimp ooit. Maar in Duitsland kreeg de economie een grotere klap, vergeleken met het eerste kwartaal: 9,7 procent.

Ook België (12,1 procent) en Frankrijk (13,8 procent) kregen het zwaarder te verduren door de pandemie.

Met een krimp van 17,8 procent was de Spaanse economie het ergst getroffen in de EU. Finland deed het met een krimp van 4,4 procent het minst slecht.