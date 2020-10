Onderzoeker paste onder druk van TNO conclusie over biovoedsel aan: ‘Het was chantage’

Een onderzoeker, die onderzocht of biologisch voedsel gezonder is, heeft op aandringen van TNO haar conclusie aangepast, vertelt ze in Zembla vanavond. “Ik moest zeggen: wij kunnen geen conclusies trekken.”

In 2007 werkte de inmiddels gepensioneerde Machteld Huber voor het Louis Bolk Instituut, dat voorstander is van biologische landbouw, schrijft de Volkskrant. Samen met onderzoekers van TNO, Wageningen Universiteit en het Rijksinstituut voor voedselveiligheid deed ze in opdracht van toenmalig Landbouwminister Cees Veerman onderzoek naar eventuele gezondheidsvoordelen van biologische voeding. Huber zegt dat er uit het onderzoek bleek dat er ‘aanwijzingen zijn’ dat biologisch voedsel inderdaad gezonder is.

Maar dat mocht ze niet vertellen in de presentatie. Eind 2007 is ze door TNO onder druk gezet: het onderzoeksbureau zou zich terug trekken en verklaren dat het een waardeloos onderzoek was als ze niet zou zeggen dat er geen conclusies te trekken waren. “Dat is chantage en dan ben je machteloos’, zegt Huber in Zembla. De TNO-manager, die er destijds bij betrokken was, vertelt dat ze ‘het inderdaad niet eens waren met de conclusies’ en ‘die te ver vonden gaan’.

Kippen

In het onderzoek kreeg een groep zieke kippen biologisch voer, een andere groep at regulier voedsel. Het immuunsysteem van de biokippen reageerde krachtiger op de ziekte en hun groei werd sneller hervat dan bij de andere kippen. Maar bij gezonde, biologisch versus regulier gevoerde kippen was geen verschil te zien in het immuunsysteem. Voor Huber was het ‘een aanwijzing’ dat biovoedsel gezonder is. Hoogleraar immunologie Johan Garssen (Universiteit Utrecht) is het in de uitzending van Zembla met haar eens.

Oud-landbouwminister Cees Veerman geeft toe dat er bij dit soort onderzoeken andere belangen spelen. “Het is niet alleen maar: jongens, wat is nou het beste? Daar zitten belangen achter, daar zitten financiële belangen achter,” klinkt het.