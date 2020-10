‘Ryanair chanteert personeel met loonsverlaging’

Luchtvaartmaatschappij Ryanair zou zijn personeel chanteren met het een loonsverlaging. Volgens de prijsvechter is een loonoffer van 10 procent noodzakelijk om de crisis door te komen en ontslagen te voorkomen. Vakbonden in verschillende Europese landen hekelen de werkwijze van het bedrijf.

Ryanair zou volgens vakbonden in onder meer België, Spanje, Oostenrijk en Frankrijk al enkele maanden stelselmatig de druk opvoeren bij het personeel om in te stemmen met het loonoffer, omdat anders meer ontslagen zouden volgen. De bonden bestempelen deze werkwijze als chantage omdat de lonen al laag liggen. Een loonoffer van nog eens 10 procent maakt volgens de bonden "een wereld van verschil" en is daarmee onmogelijk.

Volgens een Belgische bondsbestuurder speelt het bedrijf bij de onderhandelingen de landen ook tegen elkaar uit. Banen die bijvoorbeeld in België verdwijnen, zouden bijvoorbeeld in andere landen erbij kunnen komen. De bonden roepen Ryanair op om te beginnen met onderhandelingen in plaats van voorwaarden op te leggen. "De crisis wordt misbruikt om een langdurige loonsverlaging te regelen", zo klinkt het.