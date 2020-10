Zakenmannen bestelden wijn van 2.000 dollar, maar kregen per abuis spotgoedkope fles. En lekker dat ze hem vonden

Vier zakenmannen op Wall Street bestelden in een duur restaurant een fles wijn van 2.000 dollar. De eigenaar maakte een foutje en gaf hen per ongeluk een fles van 18 dollar. De mannen merkten er gelukkig niets van en prezen zelfs de kwaliteit van de wijn.

De groep bestelde de duurste wijn van de kaart: een fles Mouton Rothschild uit 1989. Een stel aan een ander tafeltje had voor een goedkope fles Pinot gekozen van 18 dollar. Beide flessen zaten in een identieke karaf. Ze werden dus niet uit de fles geschonken, legt eigenaar Keith McNally van restaurant Balthazar uit op Instagram.

De mannen genoten ondertussen van het goedkope wijntje. Eentje was zelfs onder de indruk van de ‘zuiverheid’ van de wijn. De eigenaar besloot dat het stel dat de Pinot had besteld, gewoon mocht genieten van de dure fles. Hij kon er nu toch niets meer aan veranderen. Maar McNally kon natuurlijk ook geen 2.000 dollar meer voor de wijn vragen, die de zakenmannen kregen. Het foutje heeft hem dus behoorlijk wat geld gekost.

Het is al veel vaker aangetoond dat het ongelooflijk moeilijk is om wijn blind te herkennen. Zo was er begin deze eeuw een experiment van de Franse promovendus Frédéric Brochet. Hij maakte een witte wijn met kleurstof rood en liet vervolgens 54 wijnkenners proeven. Niemand had het door. Ze dachten allemaal een rode wijn te beoordelen.