Bijna 200 Europese luchthavens staan op omvallen

Van de 740 commerciële luchthavens in Europa dreigen er binnen enkele maanden 193 failliet te gaan als gevolg van de coronacrisis. Dat stelt het Airports Council International Europe (ACI Europe) dinsdag.

Vooral voor kleinere, regionale vliegvelden is de situatie precair, maar ook grote nationale luchthavens zitten in de problemen. Volgens het handelsorgaan werken er bij de vliegvelden, die er slecht voor staan, in totaal 277.000 mensen. Jaarlijks wordt er 12,4 miljard euro verdiend.

Olivier Jankovec, directeur van ACI Europe, zegt dat de cijfers ‘een grimmig beeld schetsen’ voor de toekomst van de luchtvaartsector, waarin al tienduizenden banen verloren zijn gegaan. “Na acht maanden crisis geven de Europese luchthavens bakken met geld uit om open te blijven. De opbrengsten zijn bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken,” zegt Jankovec. “Het huidige overheidsbeleid om quarantaines op te leggen aan vliegtuigpassagiers in plaats van ze te testen, brengt de vliegvelden met elke dag die verstrijkt, dichter bij de afgrond.”

Het aantal passagiers op de Europese luchthavens was in september 75 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volgens ACI Europe zijn er sinds het begin van de pandemie al 1,3 miljard minder vliegreizigers dan normaal.