Kabinet krijgt genoeg van inhaligheid KLM-personeel

KLM gaat failliet als de overheid er geen miljarden in steekt. Het kabinet is in principe bereid die miljarden in het kwakkelende bedrijf te stoppen, maar wil in ruil dat het personeel, en dan vooral het goedbetaalde personeel, een loonsverlaging accepteert. Vooral de piloten – die soms meer verdienen dan de premier – kunnen wel een deel van hun salaris inleveren, vinden ze in Den Haag.

Maar met name de piloten liggen dwars. Ze willen wel voor korte tijd – tot het voorjaar van 2022 – afzien van wat loon, maar in ruil van allerlei compensaties en op voorwaarde dan hun inkomsten over anderhalf jaar weer terug zijn op het ouden peil.

Volgens RTL heeft de regering er genoeg van. Men vindt de bijdrage die het personeel wil leveren aan de redding onvoldoende. En dat is een strikte voorwaarde.

“Als er niets verandert, dreigt er een streep te gaan door de miljardenlening aan KLM”, schrijft RTL