Tabaksfabrikanten betalen nauwelijks belasting door Nederlandse brievenbusfirma’s

Nederland is een paradijs voor multinationals die graag wat minder belasting betalen. Ook de vier grootste tabaksfabrikanten profiteren graag van ons fijne fiscale klimaat. Elk jaar sluizen ze miljarden door Nederlandse brievenbusfirma’s. Daarover schrijft het NRC.

Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco en Imperial Brands hebben werkelijk helemaal niets met Nederland van doen. Ze laten enkel hun omzet van in totaal samen 80 miljard euro uit andere landen in Nederland belasten. En dat scheelt een hoop.

De vier multinationals sturen elk jaar gemiddeld 7 miljard euro dividend door Nederland. Dat is ongeveer 40 procent van hun gezamenlijke nettowinst (17,5 miljard euro). De tabaksfabrikanten gebruiken de Nederlandse vennootschappen ook voor het doorsturen van royalty’s en rente.

Nederland houdt zich daarmee niet aan de richtlijn, die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in 2015 introduceerde om belastingontwijking tegen te gaan. Daarin staat onder meer dat inkomsten moeten worden belast in het land waar de activiteiten van een bedrijf plaatsvinden.

Nederland is een rechtszaak begonnen tegen British American Tabacco. Europarlementariër Paul Tang (PvdA), voorzitter van een commissie tegen belastingontwijking in het Europees Parlement, is daar groot voorstander van. “Ik zou wensen dat de Nederlandse Belastingdienst deze fabrikanten op de huid zit en elke constructie waar mogelijk voor de rechter aanvecht.Geef ze geen juridische zekerheid. Waarom moet Nederland een veilige haven voor deze fabrikanten zijn?” zegt hij in het NRC.