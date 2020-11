Piloten vragen zich af of ze nog kunnen tanken als ze ergens in de wereld vertrekken

Als KLM er niet in slaagt alle bonden achter het bezuiningsplan te krijgen kan een faillissement snel volgen. Piloten weigerden voor een langer loonoffer te tekenen, minister Hoekstra (Financiën) meldde daarop geen staatssteun te kunnen geven.

Van Air France valt geen hulp te verwachten en het geld is bijna op.

Een ingewijde in De Telegraaf:

„In Parijs geeft men niets om het Nederlandse belang en de Nederlandse werkgelegenheid. Alles draait om banen voor Frankrijk. Ze leiden in Parijs al piloten onder de radar op, de Nederlandse vliegers zullen daar nooit aan de bak komen.” Er zijn piloten die zich afvragen of ze over een paar dagen nog wel kunnen tanken als ze ergens in de wereld moeten vertrekken.