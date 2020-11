KLM-piloten grootverdieners van Europa: dit verdien je bij de concurrent

Vijf jaar lang moeten piloten een deel van hun salaris inleveren om KLM te redden. Minister van Financiën Wopke Hoekstra geeft anders geen staatssteun. Leuk is dat natuurlijk niet, maar de kans dat ze in deze tijd ergens anders meer gaan verdienen, is klein. Geen enkele luchtvaartmaatschappij staat er goed voor. Bovendien: zelfs in de VS verdient een piloot niet zoveel.

Een startende piloot verdient tussen de 25.000 en 50.000 euro, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft tegen het AD. Maar dat bedrag loopt snel op. “Een gezagvoerder zit aan het eind van de piramide bij KLM op 2,5 ton. Van gezagvoerders op intercontinentale vluchten wordt zelfs gezegd dat zij vlak voor hun pensioen 275.000 euro verdienen, maar er zijn maar heel weinig die dat halen.’’

De piloten weigeren vooralsnog salaris in te leveren. Luchtvaarteconoom Hans Heerkens van de TU Twente: “2,5 ton vind ik veel, het is ook meer dan in bijvoorbeeld de VS. Maar als de piloten nu toegeven, staat vast dat de KLM binnenkort weer op de stoep staat met een volgende bezuiniging.”

Ryanair

Maar wat is het alternatief? Solliciteren bij Transavia? Online zijn de bedragen wisselend, maar het salaris van een ervaren gezagvoerder ligt waarschijnlijk rond de 168.000 euro. Naar het buitenland dan? Voor het loon moet je niet gaan. Bij Emirates, de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld verdient een captain naar verluidt hooguit 110.000 euro. Toegegeven: Bij Lufthansa krijgt een piloot ook tot 260.000 euro per jaar. Maar: de Duitse piloten zijn in april al akkoord gegaan met een salarisverlaging van tot wel 45 procent.

En God verhoede, dat je bij Ryanair aan de slag moet. De grote baas Michael O’Leary omschreef piloten ooit als ‘veredelde buschauffeurs’. Het salaris bij zo ongeveer de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa houdt wel op bij 85.000 euro per jaar.

Gemiddeld verdienen KLM-piloten 50.000 euro per jaar meer dan piloten bij andere Europese luchtvaartmaatschappijen, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau HKP Group.

Misschien toch maar dat loonoffer accepteren dus.