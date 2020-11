Beurskoersen schieten omhoog door verlies Trump en vaccin-nieuws

De aandelenbeurzen zijn wereldwijd bezig aan een uitstekende dag. De stijging begon in Azië, zette door toen de Europese beurzen opende en lijken ook in de VS sterk te stijgen.

Er zijn twee redenen. De eerste is een beetje sneu. Donald Trump heeft vier jaar gelooft dat de aandeelhouders van hem hielden. Maar nu vast staat dat zijn verwarrende rol is uitgespeeld wordt dat door beleggers gevierd.

Daarnaast heeft medicijnenfabrikant Pfizer vanmiddag bekend gemaakt dat het corona-vaccin dat het bedrijf ontwikkelt heel goed lijkt te werken